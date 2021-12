Ağrı'da Beşir Derneği gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmadı

Ağrı Haberleri - Anadolu Ajansı, Derneğin Şube Başkanı Umut Oğur ve beraberindeki gönüllüler, kışın çetin geçtiği kentte karla kaplanan doğada ve sokaklarda yiyecek bulamayan hayvanlar için önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda etkinlik düzenledi.



Gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle "Can dostlarımız" dedikleri sokak hayvanları için kedi ve köpeklerin daha fazla olduğu bölgelere et ve süt bıraktı. Kuşlar içinde doğaya yem ve buğday serpti.



Beşir Derneği Şube Başkanı Oğur, AA muhabirine, kentte kışın çok çetin geçtiğini ve bundan en çok sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.



Hayvanlara karşı herkesin daha çok duyarlı olması ve onlar için ellerinden geldiğince yiyecek vermesi gerektiğini belirten Oğur, şunları kaydetti:



"Bugünlerde havalar çok soğuk geçiyor. Biz de Beşir Derneği olarak kuşlar için dağlara yem bırakıyoruz. Köpekler için et, mama ve kediler için de sokaklara süt bırakıyoruz. 2017'den itibaren bu dağıtımları yapıyoruz. Genel merkezimizin sosyal sorumluluk projesi olduğu için bizler de kışın bu aylarda sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek elimizden geldiğince hayvanlara destekte bulunmaya çalışıyoruz."



Her tarafın karla kaplandığını ve bu yüzden hayvanların yiyecek bulamadığını anlatan Oğur, haftanın 3 günü bu dağıtımları yaptıklarını ifade etti.