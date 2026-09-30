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Ağrı'da çöken evin enkazında kalan kişi kurtarıldı

30.09.2026 15:56

Ağrı'da çöken evin enkazında kalan kişi kurtarıldı
DHA

Yaralının kurtarılma anı itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı.

DHA
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çöken evin enkazı altında kalan kişi, ekipler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde bir ev saat 10.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Kısa sürede köye ulaşan ekipler, enkaz altında bir kişinin kaldığını tespit etti. 

 

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Ekipler, evin çökmesinin sebebini belirlemek için inceleme başlattı

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