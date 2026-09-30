Ağrı'da çöken evin enkazında kalan kişi kurtarıldı

Kısa sürede köye ulaşan ekipler, enkaz altında bir kişinin kaldığını tespit etti.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde bir ev saat 10.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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