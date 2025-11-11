Ağrı'da feci ölüm: 14 yaşındaki Nursefa biçerdöverin altında kaldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

