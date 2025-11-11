Ağrı'da feci ölüm: 14 yaşındaki Nursefa biçerdöverin altında kaldı
11.11.2025 15:35
DHA
Ağrı'da ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin altında kalan Nursefa Samur yaşamını yitirdi.
Ağrı'da Aşkale köyünde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur (14), traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
