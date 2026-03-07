Ağrı'da kaçakçılık operasyonu
07.03.2026 15:23
binlerce paket sigara, kaçak akaryakıt ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Ağrı'da polis ekiplerini yaptığı çalışmada, binlerce paket sigara, kaçak akaryakıt ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmada 6 bin 415 paket gümrük kaçağı sigara, bin 324 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 130 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 12 şüpheli hakkında yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
YASAL UYARI
AĞRI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AĞRI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.