Ağrı'da kaçakçılık operasyonu

Ağrı'da polis ekiplerini yaptığı çalışmada, binlerce paket sigara, kaçak akaryakıt ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yapılan çalışmada 6 bin 415 paket gümrük kaçağı sigara, bin 324 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 130 adet fişek ele geçirildi.

YASAL UYARI

