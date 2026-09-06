Ağrı'da otomobil yüklü TIR'da yangın çıktı. Araçlar hasar gördü
06.09.2026 09:47
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil taşıyan TIR’da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gürbulak TIR Parkı mevkisinde sıra bekleyen ve çok sayıda otomobil yüklü TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR’ın iki katlı taşıma bölümündeki araçların çevresini yoğun duman kaplarken, Doğubayazıt itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın sırasında araçların birbirine yakın olması nedeniyle ekipler, alevlerin diğer otomobillere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Çevredekilerin de itfaiye ekiplerine hortum taşınma sırasında yardım ettiği görüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve TIR’da bulunan otomobillerde oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
AĞRI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AĞRI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.