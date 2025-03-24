Ağrı'da silahlı kavga:1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (Ağrı Haberleri)
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Güneşgören köyünde silahlı kavga yaşandı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Güneşgören köyünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgada H.T olay yerinde hayatını kaybetti, S.K, F.T, C.B ve A.B yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerden C.B ile A.B, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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