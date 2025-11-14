Ağrı’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait TIR’ların çekicileri ve dorselerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 698 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

