Ağrı’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli yakalandı
14.11.2025 14:56
İHA
Ağrı’da jandarma ekipleri, uluslararası yollardan gelen TIR’larda büyük miktarda metamfetamin ele geçirdi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası yollarla ülkeye giriş yapan 2 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelilere ait TIR’ların çekicileri ve dorselerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 698 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
