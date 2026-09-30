Ağrı'da yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların kurtarılması için jandarma , AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden 52 personel bölgeye sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de yol açma çalışması yaptığı bölgede, vatandaşlar ve araçları kurtarıldı.