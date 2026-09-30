Ağrı'da yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
30.09.2026 10:06
Ağrı'da arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı.
Ağrı'da yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı.
Vatandaşların kurtarılması için jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden 52 personel bölgeye sevk edildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin de yol açma çalışması yaptığı bölgede, vatandaşlar ve araçları kurtarıldı.
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