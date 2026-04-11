Ağrı'daki yağışlar barajlardaki debiyi artırdı
11.04.2026 14:50
Ağrı'daki yağışlar, barajın su seviyesini yüzde 60 oranında artırdı.
Ağrı'daki yağışlar, barajın su seviyesini yüzde 60 oranında artırdı. Kar sularının erimesiyle birlikte debi yükselirken, barajlar yoğun oranda akmaya başladı.
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki yağışlar Patnos Barajı'nda etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı ve yağmur, su seviyesini yüzde 60 oranında artırdı.
Özellikle son günlerde etkisini gösteren yağışlar, barajın su yüksekliğini artırırken, suyun da yoğun bir şekilde aktığı gözlemlendi.
Barajdaki su seviyesine ilişkin açıklama yapan Menekşe Sevinç, tarımsal sulama nedeniyle geçen yıl su yüksekliğinin azaldığını, bu yıl ise yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi bir artış gözlemlendiğinin altını çizdi.
YASAL UYARI
AĞRI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AĞRI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.