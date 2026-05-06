Enişteye adliyede kurşun yağmuru. Boşanmak istedi, kayınbiraderi saldırdı
06.05.2026 13:04
Boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini silahla yaraladı.
Ağrı'da eşiyle boşanma başvurusu yapmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğradı.
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vuran kayınbirader gözaltında.
Olay, dün Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Ramazan A., boşanmaya karar verdiği eşiyle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmak üzere adliyeye geldiği sırada kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
Ali A., eniştesi Ramazan A.’ya 7 el ateş ederek bacaklarından ve kalçasından yaraladı. Olay yerinde bulunan emniyet güçleri saldırıya anında müdahale edip şüpheli Ali A.’yı suç aletiyle yakalandı.
Yaralı Ramazan A., çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ramazan A.’nın bugün taburcu edildiği öğrenildi.
Silahlı saldırıda mermiler seyir halindeki iki araca isabet etti.
Öte yandan, saldırı sırasında silahtan çıkan mermilerden 2'si, caddede seyir halindeki 2 araca isabet edip zarar verdi. Araçlarda bulunanların olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ali A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
