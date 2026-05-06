Enişteye adliyede kurşun yağmuru. Boşanmak istedi, kayınbiraderi saldırdı

Ağrı'da eşiyle boşanma başvurusu yapmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğradı.

Ali A., eniştesi Ramazan A.’ya 7 el ateş ederek bacaklarından ve kalçasından yaraladı. Olay yerinde bulunan emniyet güçleri saldırıya anında müdahale edip şüpheli Ali A.’yı suç aletiyle yakalandı.

Silahlı saldırıda mermiler seyir halindeki iki araca isabet etti.

YASAL UYARI

AĞRI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AĞRI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.