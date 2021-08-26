Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı

Ağrı Haberleri İHA 26.08.2021 - 06:02
Ağrı Haberleri - İHA,
Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı.
Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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