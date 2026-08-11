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Sivas’tan Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı

11.08.2026 09:04

Sivas’tan Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı
IHA

5 bin 137 metre rakıma tırmandılar.

İHA
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Sivas’tan gelen dağcılar, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nda zorlu arazi ve yüksek rakıma rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, bu kez Sivas’tan gelen dağcıları ağırladı. Yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dağcıların da ilgisini çeken Ağrı Dağı, zorlu bir tırmanışa daha ev sahipliği yaptı.

 

Sivas’tan Ağrı’ya gelen ekip, rehber Resul Çivaş eşliğinde tırmanışa başladı.

Zorlu arazi koşulları ve yüksek rakıma rağmen ilerleyişini sürdüren dağcılar, başarılı bir tırmanışın ardından Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı.

Zirvede Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarasını izleyen ekip, burada bir süre vakit geçirdi. Dağcılar, zirvedeki molanın ardından güvenli şekilde inişe geçti.

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