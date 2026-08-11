Sivas’tan Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı
11.08.2026 09:04
5 bin 137 metre rakıma tırmandılar.
Sivas’tan gelen dağcılar, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nda zorlu arazi ve yüksek rakıma rağmen zirveye ulaşmayı başardı.
Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, bu kez Sivas’tan gelen dağcıları ağırladı. Yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dağcıların da ilgisini çeken Ağrı Dağı, zorlu bir tırmanışa daha ev sahipliği yaptı.
Sivas’tan Ağrı’ya gelen ekip, rehber Resul Çivaş eşliğinde tırmanışa başladı.
Zirvede Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarasını izleyen ekip, burada bir süre vakit geçirdi. Dağcılar, zirvedeki molanın ardından güvenli şekilde inişe geçti.
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