Tek şeritli yolda kaza: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

Kaza, dün gece saatlerinde Ağrı-Eleşkirt kara yolunun sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi.

Yol bakım çalışmaları sebebiyle tek şeritten verilen trafikte sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada 4’ü ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık , itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilde başka yaralı olup olmadığını araştırdı.