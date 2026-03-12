Ustalığına güvendi, hastanelik oldu: "Kimse kullanmasın"
12.03.2026 09:41
Tıkalı lavaboyu açmak için kimyasal madde kullanan adamın bacağında ikinci derece yanık oluştu.
Ağrı'da tıkalı banyo giderini açmak için kimyasal madde kullanan bir usta hastanelik oldu. Sağ bacağında ikinci derece yanık olan adam, tedavi altına alındı.
Ağrı'da yaşayan 79 yaşındaki inşaat ustası Halis Uca, bir süre önce evindeki tıkalı banyo giderini lavabo açıcı kullanarak açmak istedi.
Tıkalı gidere döktüğü kimyasal lavabo açıcının geri sıçraması ve sağ bacağına temas etmesi sonucu Uca'nın bacağında yanık oluştu.
İlk başta doktora gitmeyen Uca, bacağındaki ağrının çoğalması üzerine başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
YANIK MERKEZİNDE TEDAVİ EDİLİYOR
Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen ve sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan Uca'nın tedavisi sürüyor.
Hasta Uca, banyonun tıkalı giderini açmak için iki lavabo açıcı kullandığını söyledi.
Tedavi altına alınan adamın bacağında his kaybı olduğu öğrenildi.
“KİMSE KULLANMASIN”
Tıkalı gidere döktüğü lavabo açıcının bacağına temas ettiğini ancak ilk başlarda olayı çok önemsemediğini ifade eden Uca, şöyle devam etti:
"- Tıkalı gideri açtık, iki gün sonra banyo yaptım, bacağımdaki ağrılar çoğaldı. Ağrı'daki hastaneye gittik, sonra Erzurum'a sevk ettiler. Yedi gündür buradayız, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kimse lavabo açıcı kullanmasın, çok dikkat etsin."
Uca, vücuduna temas eden lavabo açıcının çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını, deriye temasıyla derin yanıklara neden olduğunu anlattı.
Başına gelen olaya üzüldüğünü belirten Uca, "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim." diye konuştu.
"BACAĞINDA HİS KAYBI VAR"
Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın kendilerine geç geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:
“- Aslında amcamız ustalığına güvenerek lavabo açıcıyla tıkalı giderleri açmaya çalışınca lavabo açıcı suyla bacağına temas etmiş. Amcanın bacağında his kaybı da var, bunu da sonradan fark edince çocuklarına söylemiş ve yanığın ilerlediğini fark etmişler.”
