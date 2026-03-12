Ustalığına güvendi, hastanelik oldu: "Kimse kullanmasın"

“KİMSE KULLANMASIN”

Tıkalı gidere döktüğü lavabo açıcının bacağına temas ettiğini ancak ilk başlarda olayı çok önemsemediğini ifade eden Uca, şöyle devam etti:

"- Tıkalı gideri açtık, iki gün sonra banyo yaptım, bacağımdaki ağrılar çoğaldı. Ağrı'daki hastaneye gittik, sonra Erzurum'a sevk ettiler. Yedi gündür buradayız, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kimse lavabo açıcı kullanmasın, çok dikkat etsin."

Uca, vücuduna temas eden lavabo açıcının çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını, deriye temasıyla derin yanıklara neden olduğunu anlattı.

Başına gelen olaya üzüldüğünü belirten Uca, "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim." diye konuştu.

"BACAĞINDA HİS KAYBI VAR"

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın kendilerine geç geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“- Aslında amcamız ustalığına güvenerek lavabo açıcıyla tıkalı giderleri açmaya çalışınca lavabo açıcı suyla bacağına temas etmiş. Amcanın bacağında his kaybı da var, bunu da sonradan fark edince çocuklarına söylemiş ve yanığın ilerlediğini fark etmişler.”