Yaz kış kesintisiz üretim. Ağrı'dan Avrupa'ya satılıyor
30.01.2026 10:06
Ağrı'da jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapılan seralar, bölge ekonomisini canlandırırken kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını da sağlıyor.
Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında hem domates üretim kapasitesi artırılıyor hem de istihdama önemli katkı sunuluyor.
Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede, jeotermal enerji sayesinde seralarda yıl boyunca kesintisiz üretim yapılabiliyor.
Altı etaptan oluşan proje kapsamında şu anda iki etapta aktif olarak domates üretimi gerçekleştiriliyor. Her biri 20'şer dönüm büyüklüğünde olan iki büyük serada toplam 40 dönümlük alanda üretim yapılırken, bu alanlarda yıllık yaklaşık bin 200 ton domates elde ediliyor.
Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olması, yaklaşık 65-70 santigrat derece sıcaklıktaki doğal enerji sayesinde seralarda yapılan domates üretiminde ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, mevcut iki serada yaklaşık 60 kişinin istihdam edildiğini, yeni etapların faaliyete geçmesiyle birlikte ilave 60 kişilik istihdam daha sağlanmasının planlandığını kaydetti.
