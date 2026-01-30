Yaz kış kesintisiz üretim. Ağrı'dan Avrupa'ya satılıyor

Altı etaptan oluşan proje kapsamında şu anda iki etapta aktif olarak domates üretimi gerçekleştiriliyor. Her biri 20'şer dönüm büyüklüğünde olan iki büyük serada toplam 40 dönümlük alanda üretim yapılırken, bu alanlarda yıllık yaklaşık bin 200 ton domates elde ediliyor.