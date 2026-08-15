Yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar

Ağrı Dağı , yaz aylarında dağcıların zirve tırmanışlarına ev sahipliği yaparken bu kez beklenmedik bir hava olayıyla gündeme geldi. Ağustos ayında zirveye çıkan dağcılar, yüksek kesimlerde kar fırtınasına yakalandı.

Terörden arındırılmasının ardından yerli ve yabancı dağcıların tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda, rehber Resul Çivaş eşliğinde zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Zirveye doğru ilerleyen ekip, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve tipiyle karşılaştı. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı.

Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.