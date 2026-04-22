Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
22.04.2026 17:30
Anadolu Ajansı
Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
NTV - Haber Merkezi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kiğı (Bingöl)
|22 Nisan 2026 16:33
|39.2978
|40.1836
|7.00
|1.40
|Ege Denizi - [26.47 km] Datça (Muğla)
|22 Nisan 2026 16:18
|36.7292
|27.1542
|6.98
|2.00
|Ege Denizi - [20.85 km] Datça (Muğla)
|22 Nisan 2026 16:17
|36.7511
|27.2247
|6.89
|2.20
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.26 km] Ayvalık (Balıkesir)
|22 Nisan 2026 16:12
|39.1853
|26.3481
|11.66
|2.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Nisan 2026 16:08
|38.0036
|36.3097
|7.00
|1.60
|Kozan (Adana)
|22 Nisan 2026 16:01
|37.7103
|35.5864
|7.00
|1.80
|Aslanapa (Kütahya)
|22 Nisan 2026 15:58
|39.0947
|29.7269
|7.00
|1.10
|Çelikhan (Adıyaman)
|22 Nisan 2026 15:30
|38.0772
|38.4222
|6.83
|1.10
|Akhisar (Manisa)
|22 Nisan 2026 15:04
|38.9308
|27.5519
|7.01
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Nisan 2026 14:57
|39.2408
|28.1047
|6.78
|1.20
|Merkez (Bolu)
|22 Nisan 2026 14:43
|40.8875
|31.7939
|7.24
|1.20
|Darende (Malatya)
|22 Nisan 2026 14:41
|38.4597
|37.4978
|7.11
|1.90
|Tefenni (Burdur)
|22 Nisan 2026 14:34
|37.2839
|29.5933
|11.85
|1.40
|Darende (Malatya)
|22 Nisan 2026 14:26
|38.4411
|37.4700
|7.14
|1.50
|Gelibolu (Çanakkale)
|22 Nisan 2026 14:08
|40.6808
|26.9717
|7.00
|1.50
|Eğirdir Gölü - [11.01 km] Yalvaç (Isparta)
|22 Nisan 2026 13:50
|38.1606
|30.8253
|6.87
|1.20
|Acıpayam (Denizli)
|22 Nisan 2026 13:37
|37.1394
|29.0619
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|22 Nisan 2026 13:19
|39.2128
|28.9825
|10.67
|2.10
|Bigadiç (Balıkesir)
|22 Nisan 2026 12:59
|39.4842
|28.1608
|6.93
|1.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22 Nisan 2026 12:42
|37.4031
|36.8369
|7.26
|0.70
|Adilcevaz (Bitlis)
|22 Nisan 2026 12:28
|38.9719
|42.9836
|7.04
|1.60
|Çelikhan (Adıyaman)
|22 Nisan 2026 12:22
|38.0900
|38.4436
|7.00
|1.10
|Milas (Muğla)
|22 Nisan 2026 12:05
|37.1089
|27.8600
|7.09
|1.40
|Merkez (Afyonkarahisar)
|22 Nisan 2026 11:49
|38.7019
|30.5203
|7.01
|1.20
|Hisarcık (Kütahya)
|22 Nisan 2026 11:46
|39.2242
|29.2728
|7.34
|1.50
|Akdeniz - [66.20 km] Demre (Antalya)
|22 Nisan 2026 11:43
|35.6814
|30.2644
|9.78
|2.50
|Ege Denizi
|22 Nisan 2026 10:45
|40.3028
|24.3539
|7.00
|2.60
|Marmara Denizi - [16.84 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22 Nisan 2026 10:38
|40.8800
|28.3931
|7.00
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Nisan 2026 10:34
|37.8719
|36.4336
|7.00
|2.00
|Van Gölü - [21.47 km] Gevaş (Van)
|22 Nisan 2026 10:33
|38.5186
|43.0914
|6.99
|1.60
|Merkez (Bolu)
|22 Nisan 2026 10:27
|40.8839
|31.7833
|7.00
|2.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Nisan 2026 10:25
|37.9753
|36.3372
|6.97
|2.10
|Menteşe (Muğla)
|22 Nisan 2026 09:12
|37.3842
|28.5947
|7.00
|2.30
|Güney (Denizli)
|22 Nisan 2026 08:57
|38.0872
|28.9933
|7.00
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Nisan 2026 08:35
|38.2464
|38.1642
|7.00
|1.10
|Ula (Muğla)
|22 Nisan 2026 08:34
|37.1239
|28.4617
|6.97
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Nisan 2026 08:24
|39.1506
|28.2581
|9.96
|1.20
|Simav (Kütahya)
|22 Nisan 2026 08:10
|39.2586
|28.9583
|6.54
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|22 Nisan 2026 07:53
|38.2217
|38.6844
|7.00
|1.20
|Yığılca (Düzce)
|22 Nisan 2026 07:14
|40.8100
|31.5211
|7.00
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Nisan 2026 07:08
|38.2472
|38.2872
|7.00
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Nisan 2026 06:46
|38.2453
|38.2861
|7.00
|1.00
|Menemen (İzmir)
|22 Nisan 2026 05:56
|38.5242
|26.9769
|7.00
|2.00
|Battalgazi (Malatya)
|22 Nisan 2026 05:43
|38.2114
|38.4753
|7.00
|0.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Nisan 2026 05:41
|37.9617
|36.3572
|10.84
|2.50
|Akdeniz - [42.15 km] Gazipaşa (Antalya)
|22 Nisan 2026 05:31
|35.9219
|32.0592
|14.06
|1.50
|Çameli (Denizli)
|22 Nisan 2026 05:29
|36.9764
|29.3392
|7.00
|1.20
|Akçadağ (Malatya)
|22 Nisan 2026 05:05
|38.4753
|38.0167
|7.00
|1.70
|Üzümlü (Erzincan)
|22 Nisan 2026 04:41
|39.6964
|39.8992
|7.03
|1.40
|Ulaş (Sivas)
|22 Nisan 2026 04:26
|39.4411
|37.3422
|7.35
|0.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Nisan 2026 04:07
|38.2217
|38.0619
|6.93
|0.90
|Akçadağ (Malatya)
|22 Nisan 2026 03:59
|38.2733
|37.7103
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Nisan 2026 03:50
|39.1719
|28.1411
|9.01
|1.40
|Simav (Kütahya)
|22 Nisan 2026 03:35
|39.2114
|28.9794
|10.93
|0.80
|Özlüce Barajı - [00.70 km] Yayladere (Bingöl)
|22 Nisan 2026 03:34
|39.1808
|40.2025
|7.00
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Nisan 2026 03:29
|38.1211
|36.9017
|7.00
|1.80
|Sarayköy (Denizli)
|22 Nisan 2026 03:18
|37.9239
|28.8069
|9.46
|1.10