Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

22.04.2026 17:30

Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı

Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

NTV - Haber Merkezi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde saat 17.17'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Sarsıntı 13,43 km derinlikte kaydedildi. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Kiğı (Bingöl)22 Nisan 2026 16:3339.297840.18367.001.40
Ege Denizi - [26.47 km] Datça (Muğla)22 Nisan 2026 16:1836.729227.15426.982.00
Ege Denizi - [20.85 km] Datça (Muğla)22 Nisan 2026 16:1736.751127.22476.892.20
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.26 km] Ayvalık (Balıkesir)22 Nisan 2026 16:1239.185326.348111.662.30
Göksun (Kahramanmaraş)22 Nisan 2026 16:0838.003636.30977.001.60
Kozan (Adana)22 Nisan 2026 16:0137.710335.58647.001.80
Aslanapa (Kütahya)22 Nisan 2026 15:5839.094729.72697.001.10
Çelikhan (Adıyaman)22 Nisan 2026 15:3038.077238.42226.831.10
Akhisar (Manisa)22 Nisan 2026 15:0438.930827.55197.011.10
Sındırgı (Balıkesir)22 Nisan 2026 14:5739.240828.10476.781.20
Merkez (Bolu)22 Nisan 2026 14:4340.887531.79397.241.20
Darende (Malatya)22 Nisan 2026 14:4138.459737.49787.111.90
Tefenni (Burdur)22 Nisan 2026 14:3437.283929.593311.851.40
Darende (Malatya)22 Nisan 2026 14:2638.441137.47007.141.50
Gelibolu (Çanakkale)22 Nisan 2026 14:0840.680826.97177.001.50
Eğirdir Gölü - [11.01 km] Yalvaç (Isparta)22 Nisan 2026 13:5038.160630.82536.871.20
Acıpayam (Denizli)22 Nisan 2026 13:3737.139429.06197.000.90
Simav (Kütahya)22 Nisan 2026 13:1939.212828.982510.672.10
Bigadiç (Balıkesir)22 Nisan 2026 12:5939.484228.16086.931.60
Türkoğlu (Kahramanmaraş)22 Nisan 2026 12:4237.403136.83697.260.70
Adilcevaz (Bitlis)22 Nisan 2026 12:2838.971942.98367.041.60
Çelikhan (Adıyaman)22 Nisan 2026 12:2238.090038.44367.001.10
Milas (Muğla)22 Nisan 2026 12:0537.108927.86007.091.40
Merkez (Afyonkarahisar)22 Nisan 2026 11:4938.701930.52037.011.20
Hisarcık (Kütahya)22 Nisan 2026 11:4639.224229.27287.341.50
Akdeniz - [66.20 km] Demre (Antalya)22 Nisan 2026 11:4335.681430.26449.782.50
Ege Denizi22 Nisan 2026 10:4540.302824.35397.002.60
Marmara Denizi - [16.84 km] Büyükçekmece (İstanbul)22 Nisan 2026 10:3840.880028.39317.001.70
Göksun (Kahramanmaraş)22 Nisan 2026 10:3437.871936.43367.002.00
Van Gölü - [21.47 km] Gevaş (Van)22 Nisan 2026 10:3338.518643.09146.991.60
Merkez (Bolu)22 Nisan 2026 10:2740.883931.78337.002.00
Göksun (Kahramanmaraş)22 Nisan 2026 10:2537.975336.33726.972.10
Menteşe (Muğla)22 Nisan 2026 09:1237.384228.59477.002.30
Güney (Denizli)22 Nisan 2026 08:5738.087228.99337.001.10
Yeşilyurt (Malatya)22 Nisan 2026 08:3538.246438.16427.001.10
Ula (Muğla)22 Nisan 2026 08:3437.123928.46176.972.40
Sındırgı (Balıkesir)22 Nisan 2026 08:2439.150628.25819.961.20
Simav (Kütahya)22 Nisan 2026 08:1039.258628.95836.541.30
Pütürge (Malatya)22 Nisan 2026 07:5338.221738.68447.001.20
Yığılca (Düzce)22 Nisan 2026 07:1440.810031.52117.000.90
Yeşilyurt (Malatya)22 Nisan 2026 07:0838.247238.28727.001.30
Yeşilyurt (Malatya)22 Nisan 2026 06:4638.245338.28617.001.00
Menemen (İzmir)22 Nisan 2026 05:5638.524226.97697.002.00
Battalgazi (Malatya)22 Nisan 2026 05:4338.211438.47537.000.90
Göksun (Kahramanmaraş)22 Nisan 2026 05:4137.961736.357210.842.50
Akdeniz - [42.15 km] Gazipaşa (Antalya)22 Nisan 2026 05:3135.921932.059214.061.50
Çameli (Denizli)22 Nisan 2026 05:2936.976429.33927.001.20
Akçadağ (Malatya)22 Nisan 2026 05:0538.475338.01677.001.70
Üzümlü (Erzincan)22 Nisan 2026 04:4139.696439.89927.031.40
Ulaş (Sivas)22 Nisan 2026 04:2639.441137.34227.350.70
Yeşilyurt (Malatya)22 Nisan 2026 04:0738.221738.06196.930.90
Akçadağ (Malatya)22 Nisan 2026 03:5938.273337.71037.001.10
Sındırgı (Balıkesir)22 Nisan 2026 03:5039.171928.14119.011.40
Simav (Kütahya)22 Nisan 2026 03:3539.211428.979410.930.80
Özlüce Barajı - [00.70 km] Yayladere (Bingöl)22 Nisan 2026 03:3439.180840.20257.001.60
Göksun (Kahramanmaraş)22 Nisan 2026 03:2938.121136.90177.001.80
Sarayköy (Denizli)22 Nisan 2026 03:1837.923928.80699.461.10