Ağrı'da kaçakçılara operasyon

Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 7 adrese düzenlenen operasyonda, 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 şarjör, 139 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aranması bulunan bir kişi de cezaevine teslim edildi.