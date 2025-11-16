Ağrı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu (lenticular cloud) adlı atmosferik olay oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.