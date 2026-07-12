Aile ziyareti dönüşü feci kaza: Anne ve baba öldü, bebekleri ağır yaralı
12.07.2026 12:34
Çiftin bebekleri tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş Hasan Samur ile eşi yaşamını yitirdi. Kazada çiftin sekiz aylık bebekleri ise ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında anne ve baba öldü, çiftin sekiz aylık bebekleri ağır yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Samur'un kullandığı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.
Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yapan aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.
Bölgeye gelen ekipler Hasan Samur (27) ve eşi Zehra Samur'un (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, çiftin sekiz aylık bebekleri A.K.S.'nin ise yaralandığını belirledi.
Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada yaşamını yitiren Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olduğu, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli memur olduğu ve çiftin Uşak'ta aile ziyaretinden dönerek evlerine geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.