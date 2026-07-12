Aile ziyareti dönüşü feci kaza: Anne ve baba öldü, bebekleri ağır yaralı

Bölgeye gelen ekipler Hasan Samur (27) ve eşi Zehra Samur'un (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, çiftin sekiz aylık bebekleri A.K.S.'nin ise yaralandığını belirledi.

Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaşamını yitiren Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olduğu, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli memur olduğu ve çiftin Uşak'ta aile ziyaretinden dönerek evlerine geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.