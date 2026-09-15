Akdeniz'de mikroplastik kirliliği denetimi. 12 tesis kapatıldı
15.09.2026 11:54
Atık dönüşümü yapan 170 tesiste inceleme yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Adana’da atık geri dönüşümü yapan 170 tesise düzenlediği denetimlerde, 13 işletmeye 30,4 milyon TL ceza kesildi, 12 tesis kapatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Akdeniz’deki mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz’dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla’da artırılan eş zamanlı denetimler devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü ekipleri ve merkez birimlerinin de aralarında bulunduğu 10 denetim ekibi 8-9-10 Eylül’de Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerin yoğun olduğu Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerinde denetim yaptı.
Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı, 12 tesisin faaliyeti durduruldu.
1 TEMMUZ'DAN BU YANA 28 TESİS KAPATILDI
Adana'nın yanı sıra Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla’da bakanlık ve il müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 1 Temmuz’dan bu yana Akdeniz’deki mikroplastik kirliliğine karşı su ve deniz kirliliği ile atık konulu bin 396 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 TL ceza uygulandı. Ayrıca 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı.