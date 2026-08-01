Akılalmaz ölüm! Eşek arılarının yuvasına döktüğü sıcak su sonu oldu
01.08.2026 13:02
Kaya'nın ölüm haberi doğum gününde geldi.
Isparta'da yuvalarına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırdığı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta'da akılalmaz bir ölüm yaşandı.
Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü.
Yuvadan çıkan arılar Kaya'yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
ACI HABER DOĞUM GÜNÜNDE GELDİ
Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 10 yıl önce iki çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.