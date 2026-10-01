Akran zorbalığını kaydettiler: 3 kız öğrenci gözaltında

Denizli’nin Buldan ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunu darbedip çeşme altında ıslattıkları iddia edilen 3 lise öğrencisi gözaltına alındı. Şiddet anlarının başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 3 kız öğrenci, haklarında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu öğrencisi kız çocuğuyla buluştu.

İddiaya göre kentin dışındaki bir noktaya çağrılan öğrenci, 3 kız tarafından darbedildi. Çeşmenin altında ıslatılan ve saçından sürüklenen çocuk, yeniden şiddete maruz kaldı.

Yaşananlar, olay yerindeki başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğunun darbedildiği ve çeşmenin altında ıslatıldığı anlar yer aldı.

Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karıştığı belirlenen 3 kız öğrenci gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.