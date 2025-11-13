2 yaşındaki Hayrunnisa traktörün altında kaldı
13.11.2025 10:38
AA
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hayrunnisa yaşamını yitirdi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde baba Muhammet Ünlü, kullandığı traktörle Tol Yaylası'ndaki bahçesinde manevra yaptığı sırada kızı Hayrunnisa'ya çarptı.
Traktörün altında kalan küçük kız, ağır yaralandı.
Babası tarafından özel araçla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YASAL UYARI
ESKIL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.