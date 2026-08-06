Aksaray’da 17 yaşındaki çocuk arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

Aksaray’da tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Aksaray'ın Hasas Mahallesi Hasas Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ç., ismini bilmediğini söylediği arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Aksaray 'da 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

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