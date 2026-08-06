Aksaray’da 17 yaşındaki çocuk arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
06.08.2026 16:19
Bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Aksaray’da tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray'da 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Aksaray'ın Hasas Mahallesi Hasas Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ç., ismini bilmediğini söylediği arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, İ.Ç.’yi sırtından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
AKSARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKSARAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.