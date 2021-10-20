Aksaray'da 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 10:41
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.K. (35) gözaltına alındı.
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