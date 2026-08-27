Aksaray'da 3'üncü katın balkonundan düşen 2 yaşındaki Fatma yaralandı

İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatma Nuri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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