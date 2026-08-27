Aksaray'da 3'üncü katın balkonundan düşen 2 yaşındaki Fatma yaralandı
27.08.2026 14:49
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Aksaray'da üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Afganistan uyruklu 2 yaşındaki Fatma Nuri yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi.
Fatma Nuri, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fatma Nuri, aşağı düştü.
İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatma Nuri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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