Aksaray'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
05.11.2025 08:56
Son Güncelleme: 05.11.2025 08:57
Öldürülen Tuğrul Pınardağ
İHA
Aksaray'da bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan tarafların kavgası kanlı bitti. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada, Alpay Ç. (33) isimli kişi, işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'ye (51) ateş etti.
Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.
YASAL UYARI
AKSARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarındanalınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. aksaray Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.