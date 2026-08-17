Aksaray'da apartman yangını: Dumandan etkilenen 14 kişi kurtarıldı

Şifahane Mahallesi'ndeki sitede saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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