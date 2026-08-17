Aksaray'da apartman yangını: Dumandan etkilenen 14 kişi kurtarıldı
17.08.2026 10:51
Apartman tahliye edildi.
7 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanın binayı kaplaması üzerine üst katlarda oturanlar mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla 14 kişi kurtarıldı.
Şifahane Mahallesi'ndeki sitede saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesine engel olan araçlar çevredekilerin yardımıyla çekilirken, 7'nci kattaki bina sakinleri yardım istedi.
Ekipler, aralarında üst katta mahsur kalanların da bulunduğu 14 kişiyi binadan çıkardı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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