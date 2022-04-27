Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 09:28
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,
Plevne Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Selami Alp'ten (48) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ağabey Orhan Alp'teki yedek anahtarla içeri giren ekipler, Selami Alp'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Alp'in cesedi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alp'in vücudunda yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
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