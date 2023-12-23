Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

H.R.F. (19), kullandığı 68 AB 368 plakalı otomobille, Hürriyet Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamacada aracıyla Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarpan sürücü, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücüye 17 bin 269 lira ceza verildi.
Aksaray Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aksaray Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Aksaray