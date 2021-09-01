Aksaray'da foseptik çukuruna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Aksaray Haberleri 01.09.2021 - 13:25
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde müstakil evde oturan Bayram Çakmak, atının foseptik çukuruna düştüğünü gördü. Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Çakmak, durumu itfaiyeye bildirdi.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, çukuru genişleterek atı bulunduğu yerden çıkardı. Temizlenen at, sahibine teslim edildi.
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