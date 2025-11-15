Aksaray’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, güzellik merkezi ve masaj salon adı altında 3 ayrı işletmede fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirlenen adresleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı.

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından fuhuş, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer ve imkan sağlama suçlarının gerçekleştiği belirlenirken, polis operasyon için düğmeye bastı.

Üç farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda Y.S., B.S., F.M. ve O.A. olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 55 lira ve 50 euro ele geçirilirken, 16 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar Y.S., F.M. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.