Aksaray'da korkunç olay: Kızını kaçıran kişinin kulağını kopardı

Aksaray 'da Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Ö.Ç. (48), yolda daha önce kızını kaçıran A.F.Ö. (24) ile karşılaştı. İkilinin aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ö.Ç., yanındaki falçatayla A.F.Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. (35) de arbede sırasında elinden yaralandı. A.F.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.F.Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Ö.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları E.Ç. ve T.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç işi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yaralı gencin kopan kulağının dikilmesi için kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine giden ve kavgaya müdahale ederken arbedede falçatayla eli kesilip yaralanan polis memuru S.G.'nin de yapılan tedavisi sonrası taburcu olduğu belirtildi.