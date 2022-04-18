Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:29
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor.
Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.
Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.
Aksaray Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aksaray Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.