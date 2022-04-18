Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor.



Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.



Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.



Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.

