Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu (Aksaray Haberleri)

Aksaray'da ağıla giren kurt, 17 koyunu telef etti.

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:18

Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Yenikent beldesinde küçükbaş hayvan yetiştiren Fatih Arslan, yem vermek için ağıla gittiğinde birçok hayvanın yerde yattığını gördü.

Ağıla giren kurdun 17 hayvanını telef ettiğini anlayan Arslan, durumu İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından tutanak tuttu.

Arslan, yetkililerden yardım istedi.

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