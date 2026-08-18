Aksaray'da madeni yağ yüklü tır devrilip yandı. Şoför hayatını kaybetti
18.08.2026 14:11
Sürücünün cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için morga kaldırıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda şarampole devrilen madeni yağ yüklü tırda yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçta bulunan sürücü hayatını kaybetti.
Saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, henüz plakası ve kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolündeki tır, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Devrilmenin ardından dorsede bulunan madeni yağlar tutuştu.
Kısa sürede büyüyen alevler tırı tamamen sararken, sürücü yaşamını yitirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Tamamen yanan tırdaki sürücünün cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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