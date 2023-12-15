Aksaray'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı (Aksaray Haberleri)

Aksaray'da bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

Aksaray'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Sanayi Mahallesi'nde İlker K'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

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