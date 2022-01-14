Aksaray'da motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk.

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 13:57
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı, Aksaray'da motosiklet ve arkasına bağlanan römorkta 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Somuncu Baba Cami ve Külliyesi önünde motosiklet ve römorkuna binen 7 kişi, şehir merkezine doğru hareket etti.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, kasksız şekilde motosikleti süren kişi ve arkasında oturanların rahat tavırları dikkati çekti.
Motosiklet sürücüsü ve beraberindekiler, tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti.
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