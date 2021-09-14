Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 9 yaralı

Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 14:52
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ali Doğanay (43) idaresindeki 68 AB 004 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilova beldesi yakınlarında, büyükbaş hayvan yüklü Zahit Doğanay (53) yönetimindeki 68 HT 717 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Doğanay ile aynı araçtaki Mustafa (21), Muhammet Mustafa (8), Sümeyye (7), Rabia (6), Nurten (46), Döndü (41) ve Ebru Doğanay (25) ile kamyondaki İbrahim Çakmak (26) yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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