Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Yusuf Ç. (33) idaresindeki 34 VN 6337 plakalı kamyonet, Gücünkaya köyü girişinde, Muharrem K'nin (19) kullandığı 42 AOS 260 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Muharrem K. ile otomobildeki Ercak K, Mustafa Mert K, Ramazan D. ve Mustafa S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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