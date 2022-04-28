Aksaray’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 15:53
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mehmet Yıldırım (39) idaresindeki 21 FZ 476 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde, İsmail Yüce (32) yönetimindeki 63 ABİ 872 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Yalçın (46), Mehmet Fatih (25) ile Mehmet Yıldırım (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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