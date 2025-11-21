Aksaray'da trafik kazası: 2 TIR çarpıştı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde Yeni Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.B. (42) yönetimindeki 51 ABD 772 plakalı tır, H.Ç. (60) idaresindeki 68 AAS 774 plakalı tıra çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü K.B.'nin araç içinde sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine adrese gönderilen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı sağlık ekipleriyle birlikte sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.