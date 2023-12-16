Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Hami A. (25) idaresindeki 68 AC 201 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 125. Cadde Kavşağı'nda, İsmail A. (35) yönetimindeki 42 AHL 602 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan İsmail A. yönetimindeki otomobil, Mecit Ö'nün (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.



Kazada, Mecit Ö. ve İsmail A. ile Nevra A. (34), Alper Tarık A. (1) ve 3 aylık Aybars A. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

