Aksaray'da uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Haberler - Aksaray Haberleri Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 15:36
Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı, Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan U. (65), Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki evlerinde uyuyan eşi Sevgül U'yu (51) bıçakladı.
Gürültü üzerine çiftin komşuları polise haber verdi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan U. emniyete götürüldü.
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