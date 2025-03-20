Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı (Aksaray Haberleri)
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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