Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, N.Ç'nin zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.
Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aramada, bir miktar esrar, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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