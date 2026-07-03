Aksaray'da yolcu otobüsü yoldan çıktı
03.07.2026 18:32
Aksaray'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
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