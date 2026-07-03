Aksaray'da yolcu otobüsü yoldan çıktı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık , UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aksaray 'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

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