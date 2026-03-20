Bir kadın cinayeti daha. Eşini babasının mezarı başında öldürdü
20.03.2026 19:06
Boşanma aşamasındaki eşini babasının mezarı başında öldürdü, baldızını ağır yaraladı.
Aksaray'da bayram ziyareti için mezarlığa giden Gamze Yıldırım, eşi tarafından babasının mezarı başında tüfekle vurularak öldürüldü. Kız kardeşi ise ağır yaralandı.
Korkunç olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyü mezarlığında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, bayram ziyareti için babalarının mezarına giden Gamze Yıldırım (35) ve kardeşi Beyaz Ç. (48) babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi olan Habip Emre Yıldırım (38) önce eşine sonra da baldızına tüfekle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım ve Beyaz Ç. yaralandı. İki kadın da kanlar içinde babalarının mezarı başında yere yığılırken, tüfek seslerini duyan diğer ziyaretçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Gamze Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı Beyaz Ç. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın takibiyle kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
