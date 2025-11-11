Bir kadın daha cinayete kurban gitti

Kızılay Mahallesi Yumrukaya Caddesi’nde bir kadın cinayete kurban gitti.

Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen İbrahim Demir, birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Selvi Kavas’ı ensesine silahla ateş öldürerek katletti.

Silah sesini duyan Selvi Kavas’ın çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kavas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Selvi Kavas’ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı güvenlik kamera görüntülerinden bir inşaatın çatı katında tespit etti. Demir, çatıda tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Selvi Kavas’ın 17 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demir’den şiddet gördüğü, 8 aydır da Demir hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve yakın zamanda bu kararın sona erdiği belirtildi